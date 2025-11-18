Mondiali 2026, i lettori di SportMediaset.it non ci credono: per il 71% la Nazionale non si qualificherà

Italia-Norvegia, le immagini del match
© Getty Images
© Getty Images
Gli Azzurri vivranno il playoff con un clima di sfiducia rivelato dal nostro sondaggiodi Max Cristina
Un sondaggio lanciato da Sportmediaset.it ha fotografato lo stato d’animo dei tifosi italiani in vista dei playoff di qualificazione al Mondiale 2026. La domanda era semplice e diretta: "L’Italia si qualificherà al Mondiale del 2026?" Le risposte, quasi 20 mila votazioni, raccontano un Paese diviso ma dominato dal pessimismo.
I risultati parlano chiaro: solo il 29% dei votanti crede nella qualificazione degli Azzurri a Usa-Messico-Canada 2026, mentre la stragrande maggioranza degli utenti ritiene che la Nazionale non riuscirà a staccare il pass per la Coppa del Mondo. Un dato significativo, che riflette le difficoltà vissute dalla squadra negli ultimi anni, segnati da due clamorose assenze consecutive ai Mondiali (2018 e 2022).
Per conquistare la qualificazione, l’Italia dovrà affrontare nuovamente il percorso playoff: semifinale in casa, gara secca da dentro o fuori. Poi eventuale finale, anch’essa in gara secca, con sede ancora da definire. Un formato che negli ultimi anni è stato fatale agli azzurri, prima contro la Svezia e poi nella notte da incubo con la Macedonia del Nord. La particolarità del regolamento rende di fatto ogni errore irreversibile.
Il clima di sfiducia emerso dal sondaggio può essere legato a vari fattori: risultati altalenanti nelle qualificazioni, prestazioni poco convincenti, timori legati al formato dei playoff, ricordi ancora vivi delle eliminazioni precedenti. Nonostante questo, la percentuale (piccola) di chi crede ancora nella qualificazione dimostra che esiste una parte del tifo convinta che la Nazionale, nei momenti più delicati, sappia ritrovare compattezza e qualità.
Gli Azzurri conosceranno presto il loro cammino nei playoff e dovranno prepararsi a un possibile doppio appuntamento che vale un quadriennio intero. Vincere le due sfide significherebbe tornare finalmente nel palcoscenico più importante del calcio mondiale; fallire, invece, aprirebbe una crisi sportiva senza precedenti.
© Getty Images
© Getty Images