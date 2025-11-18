Mondiali 2026, i lettori di SportMediaset.it non ci credono: per il 71% la Nazionale non si qualificherà

Un sondaggio lanciato da Sportmediaset.it ha fotografato lo stato d’animo dei tifosi italiani in vista dei playoff di qualificazione al Mondiale 2026. La domanda era semplice e diretta: "L’Italia si qualificherà al Mondiale del 2026?" Le risposte, quasi 20 mila votazioni, raccontano un Paese diviso ma dominato dal pessimismo.