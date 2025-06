Italia, comincia l'assalto al Mondiale americano: con la Norvegia è già (quasi) decisiva

Questione di calendario e di regolamenti: mentre l'Italia disputava i quarti di finale di Nations League, venendo eliminata dalla Germania, Haaland e compagni conquistavano i primi 6 punti battendo in trasferta Moldavia (0-5) e Israele (2-4) e issandosi in vetta da soli al Gruppo I. Gli azzurri, insomma, devono già rincorrere e per di più lo devono fare partendo proprio da Oslo. Cause di forza maggiore? Fino a un certo punto, visto che qualificarsi per le Final Four di Nations League avrebbe voluto dire essere inseriti in un gruppo più agevole e con una squadra in meno (quello con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo).