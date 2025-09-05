Italia, Gattuso: "Complimenti ai ragazzi. Abbiamo un obiettivo per far felice la gente"

RETEGUI: "HO UN GRAN RAPPORTO CON KEAN"

Mateo Retegui con una doppietta è stato uno dei grandi protagonisti della serata di Bergamo, città e stadio che conosce benissimo. "Tante emozioni giocare qua. Abbiamo mostrato grande voglia, siamo in piedi e con grande voglia di lottare e di continuare così - ha detto a Rai Sport - È sempre bello tornare a casa. Lo scorso anno abbiamo fatto benissimo, oggi abbiamo fatto una grandissima partita e dobbiamo essere pronti per la prossima". Ottima l'intesa con Kean: "Ho un grande rapporto, con Moise e con gli altri attaccanti. Dobbiamo continuare e vincere come stasera".