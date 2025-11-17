Haaland punzecchia Mancini: "Mi toccava il sedere, mi ha dato motivazione"

Italia-Norvegia, le immagini del match
© Getty Images
© Getty Images
Dopo il 4-1 della Norvegia contro l'Italia, Erling Haaland si sfoga alla tv norvegese e accusa Gianluca Mancini di averlo provocatodi Stefano Fiore
Erling Haaland è stato l'uomo copertina della Norvegia che, con la vittoria per 4-1 sull'Italia a San Siro, ha timbrato la sua quarta qualificazione ai Mondiali. Subito dopo la partita, il re dei bomber si è presentato alla tv norvegese non solo per celebrare il successo, ma anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della difesa azzurra.
Nel parlare della partita, Haaland si è soffermato sul comportamento di Gianluca Mancini, difensore della Roma, che lo avrebbe provocato in campo con modi inusuali. Il norvegese non ha usato mezze misure, punzecchiando l'azzurro in diretta TV: "Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere quando il punteggio era 1-1, ho pensato: ‘Cosa sta facendo?’. Poi mi sono caricato e gli ho detto: ‘Grazie per la motivazione, andiamo’. Ho segnato due gol e abbiamo vinto la partita 4-1. Quindi lo ringrazio".
La vicenda sta dominando il dibattito sui social e nei media norvegesi, dove si commentano il gesto di Mancini e la successiva reazione rabbiosa e vincente di Haaland.
Nonostante la polemica con Mancini, Haaland ha anche esaltato la prestazione corale della sua squadra, celebrando il successo in Italia come uno dei più importanti della storia recente norvegese. "Questa è probabilmente la partita più impressionante fatta della squadra finora. Vincere 4-1 qui è davvero speciale. Questa vittoria dimostra che siamo imprevedibili. Le squadre importanti ora ci stanno davvero tenendo in considerazione".
© Getty Images
© Getty Images