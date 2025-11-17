Haaland punzecchia Mancini: "Mi toccava il sedere, mi ha dato motivazione"

Nel parlare della partita, Haaland si è soffermato sul comportamento di Gianluca Mancini, difensore della Roma, che lo avrebbe provocato in campo con modi inusuali. Il norvegese non ha usato mezze misure, punzecchiando l'azzurro in diretta TV: "Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere quando il punteggio era 1-1, ho pensato: ‘Cosa sta facendo?’. Poi mi sono caricato e gli ho detto: ‘Grazie per la motivazione, andiamo’. Ho segnato due gol e abbiamo vinto la partita 4-1. Quindi lo ringrazio".