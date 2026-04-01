I social mettono nel mirino l'esultanza di Dimarco: da "che festeggiava?" a "il karma al suo meglio"

Non sono bastate dunque le parole dello stesso esterno che nella conferenza stampa di avvicinamento alla partita ci aveva messo la faccia: "Ci tenevo a dire che rispetto qualsiasi club e nazionale. Quella dell'altra sera è stata una reazione istintiva, con i compagni stavamo guardando i rigori per capire chi avremmo affrontato. Non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci, siamo persone per bene". Parole a cui aveva fatto eco Edin Dzeko, spegnendo il caso: "Sinceramente, è stata una cosa normalissima. Tutti abbiamo preferenze. Forse la mia era di non giocare contro l'Italia: non posso esultare perché ci gioco contro. Oggi coi social bisogna stare attenti..."