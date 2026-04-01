LA POLEMICA

I social mettono nel mirino l'esultanza di Dimarco: da "che festeggiava?" a "il karma al suo meglio"

Dopo l'eliminazione degli azzurri è tornata virale la clip con l'esterno dell'Inter che esultava per il passaggio del turno della Bosnia

01 Apr 2026 - 00:25
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In pochi secondi la clip di Federico Dimarco che esultava per il passaggio del turno della Bosnia è diventato subito virale. Un'immagine che dal post partita del match contro l'Irlanda del Nord ha monopolizzato il dibattito verso la finale del playoff tra Bosnia e Italia. Ora che gli azzurri hanno fallito per la terza volta di fila la qualificazione al Mondiale è stata rispolverata da molti. Sui social infatti in tantissimi hanno ripreso quel frame per rinfacciare l'ennesima figuraccia di Dimarco e compagni. 

Non sono bastate dunque le parole dello stesso esterno che nella conferenza stampa di avvicinamento alla partita ci aveva messo la faccia: "Ci tenevo a dire che rispetto qualsiasi club e nazionale. Quella dell'altra sera è stata una reazione istintiva, con i compagni stavamo guardando i rigori per capire chi avremmo affrontato. Non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci, siamo persone per bene". Parole a cui aveva fatto eco Edin Dzeko, spegnendo il caso: "Sinceramente, è stata una cosa normalissimaTutti abbiamo preferenze. Forse la mia era di non giocare contro l'Italia: non posso esultare perché ci gioco contro. Oggi coi social bisogna stare attenti..."

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E i social infatti non hanno perdonato. Negli istanti successivi all'eliminazione dell'Italia il video di Dimarco esultante è subito tornato in auge: "Il karma al suo meglio", si legge tra i commenti. "Esultavano perché pensavano fosse più facile, e ora?". Anche il quotidiano argentino Olè infierisce: "Cosa festeggiavi Dimarco?". 

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