I social mettono nel mirino l'esultanza di Dimarco: da "che festeggiava?" a "il karma al suo meglio"
Dopo l'eliminazione degli azzurri è tornata virale la clip con l'esterno dell'Inter che esultava per il passaggio del turno della Bosnia
In pochi secondi la clip di Federico Dimarco che esultava per il passaggio del turno della Bosnia è diventato subito virale. Un'immagine che dal post partita del match contro l'Irlanda del Nord ha monopolizzato il dibattito verso la finale del playoff tra Bosnia e Italia. Ora che gli azzurri hanno fallito per la terza volta di fila la qualificazione al Mondiale è stata rispolverata da molti. Sui social infatti in tantissimi hanno ripreso quel frame per rinfacciare l'ennesima figuraccia di Dimarco e compagni.
Non sono bastate dunque le parole dello stesso esterno che nella conferenza stampa di avvicinamento alla partita ci aveva messo la faccia: "Ci tenevo a dire che rispetto qualsiasi club e nazionale. Quella dell'altra sera è stata una reazione istintiva, con i compagni stavamo guardando i rigori per capire chi avremmo affrontato. Non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci, siamo persone per bene". Parole a cui aveva fatto eco Edin Dzeko, spegnendo il caso: "Sinceramente, è stata una cosa normalissima. Tutti abbiamo preferenze. Forse la mia era di non giocare contro l'Italia: non posso esultare perché ci gioco contro. Oggi coi social bisogna stare attenti..."
E i social infatti non hanno perdonato. Negli istanti successivi all'eliminazione dell'Italia il video di Dimarco esultante è subito tornato in auge: "Il karma al suo meglio", si legge tra i commenti. "Esultavano perché pensavano fosse più facile, e ora?". Anche il quotidiano argentino Olè infierisce: "Cosa festeggiavi Dimarco?".