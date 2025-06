Depay da record nell’8-0 dell’Olanda. Poker Austria, vince la Serbia

GRUPPO G

È una serata emotivamente complessa quella che si vive allo Stadio Olimpico di Helsinki, dove la Finlandia ha la meglio per 2-1 della Polonia in un match che viene però sospeso per mezz’ora a causa di un’emergenza medica sugli spalti. Pohjanpalo sblocca il risultato su rigore al 31’, mentre Kallman sigla il raddoppio finlandese al 64’, pochi secondi dopo essere entrato in campo. Kiwior prova allora a rimettere in corsa la Polonia al 69’, accorciando le distanze, ma al 73’ la partita viene bruscamente interrotta dall’arbitro. Un’emergenza medica sugli spalti costringe infatti il direttore di gara a fermare il gioco e a sospendere il match per circa mezz’ora. Le squadre rientrano allora negli spogliatoi, ma poi ottengono il via libera per tornare in campo e concludere la gara. Alla ripresa del gioco il risultato però non cambia e la Finlandia sale quindi a 7 punti, in vetta al Gruppo G. A 6 rimane invece la Polonia, sorpassata anche dall’Olanda (per differenza reti). Gli Oranje dominano infatti 8-0 Malta all’Euroborg di Groningen e si portano pure loro a quota 6 punti. Si tratta della seconda vittoria in due partite per la squadra di Koeman, subito padrona del match grazie alla doppietta di Depay: l’attaccante del Corinthians stappa il risultato al 9’ su rigore e poi raddoppia al 16’, salendo a quota 50 gol in Nazionale e diventando il miglior marcatore di sempre al pari di Robin van Persie. A portare a tre i gol di vantaggio per l’Olanda ci pensa poi van Dijk al 20’, in quello che è stato lo stadio in cui il difensore del Liverpool ha lanciato la sua carriera da professionista. Xavi Simons al 61’ timbra invece il poker su imbeccata di Depay, mentre l’ultimo quarto d’ora di gara è un vero e proprio show di Malen: il giocatore dell’Aston Villa entra al 73’ e in sette minuti realizza una doppietta (74’ e 80’) e offre pure un assist a Lang (79’). In pieno recupero partecipa alla fiera del gol anche van de Ven, per l’8-0 finale. A 1 punto rimane quindi Malta, alle spalle anche della Lituania (2 pt.).



GRUPPO H

Seconda partita di qualificazione e seconda vittoria per l’Austria: 4-0 sul campo di San Marino. Dopo aver annunciato nelle scorse ore il suo addio all’Inter, Arnautovic indirizza presto il match con una doppietta tra il 3’ e 16’, intervallata anche dalla rete di Gregoritsch (11’). A calare il poker già al 27’ è poi Baumgartner (su assist sempre di Arnautovic), mentre Ballo si vede annullare per fuorigioco al 66’ quello che sarebbe stato il suo gol al debutto. All’85’ c’è poi spazio anche per un rigore parato da Colombo proprio ad Arnautovic. Questo risultato permette alla squadra di Rangnick di salire a quota 6 punti nel Gruppo H, comandato sempre dalla Bosnia-Erzegovina (9 pt.). Fermo a zero resta invece San Marino, mente a 6 punti si porta la Romania. Tanase (43’) e Man (45’+2’) piegano 2-0 Cipro a Bucarest, lasciando a 3 punti i ciprioti.



GRUPPO K

Guidato dall’Inghilterra (9 pt.), il Gruppo K vede un altro pareggio per l’Albania, ora a quota 5 punti. La selezione di Sylvinho non va oltre l’1-1 a Riga contro la Lettonia, in una gara in cui a fare e disfare è la Nazionale allenata da Paolo Nicolato, ex Ct dell’Italia Under-21. Ikaunieks sbaglia infatti un rigore al 21’, mentre Cernomordijs prima regala il vantaggio all’Albania con un autogol al 29’ e poi rimedia con la rete del pareggio (45’+4’). I lettoni salgono così a 4 punti, gli stessi posseduti ora anche dalla Serbia, vincente 3-0 contro Andorra. A decidere il match in scena a Leskovac ci pensa la tripletta del solito indomabile Mitrovic (12’, 24’ e rigore al 53’), alla centesima presenza in Nazionale. Andorra rimane fanalino di coda del girone con zero punti.