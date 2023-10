Qualificazioni Euro 2024: Olanda-Francia in esclusiva in chiaro sul 20

QUALIFICAZIONI EURO 2024

Ad Amsterdam Dumfries e Reijnders sfidano Mbappé: gli Oranje vogliono vendicare il 4-0 dell'andata e tenere a distanza la Grecia, i Bleus sono a un passo dal traguardo

Olanda-Francia è uno dei big match più attesi della settima giornata di qualificazioni a Euro 2024 e sarà trasmesso in esclusiva in chiaro sul Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam (calcio d'inizio alle 20.45) si affronteranno due squadre con percorsi diversi, ma con lo stesso obiettivo: vincere. I Bleus hanno ottenuto 5 successi in 5 partite e altri tre punti darebbero loro la certezza quasi aritmetica di un pass per la Germania. Gli Oranje invece, che sono secondi a 9 punti e con una gara in meno, devono tentare di allungare sulla Grecia (anche lei a 9 punti), impegnata a Dublino contro l'Irlanda. Emozioni e spettacolo sono assicurati.

Olanda: la situazione

Per la nazionale olandese sarà anche l'occasione di provare a vendicare il pesantissimo 4-0 dell'andata: era il 24 marzo quando una doppietta di Mbappé e le reti di Griezmann e Upamecano piegavano una squadra orfana di Gakpo, che anche questa sera sarà assente a causa di un infortunio rimediato contro il Tottenham nella penultima gara di Premier League giocata dal suo Liverpool. Il ct Koeman dovrà fare a meno di altri nomi importanti, come De Ligt, De Jong, Koopmeiners, Depay, Malacia e Timber, ma potrà contare sugli interisti Dumfries e De Vrij, sul milanista Reijnders nonché sull'atalantino De Roon. Davanti ci si affiderà alle giocate del 2003 Simons, che ha avuto un ottimo avvio di stagione col Lipsia, mentre in porta dovrebbe esserci l'esordio del classe 2002 Verbruggen, sbarcato in estate al Brighton di De Zerbi.

Francia: la situazione

Decisamente meno problematica la situazione di Didier Deschamps, che avrà solo l'imbarazzo della scelta: oltre a Mbappé, infatti, il ct potrà scegliere tra una rosa di vere e proprie superstar per l'attacco come il sempre affidabile Giroud (che nonostante le battute e i meme su cui ha giocato la stessa nazionale francese, non verrà schierato in porta), Dembélé, Coman, l'interista Thuram, Griezmann e Kolo Muani. Un po' di Italia anche a centrocampo, dove Rabiot si giocherà le sue possibilità con i madridisti Tchouameni e Camavinga, e in difesa dove Theo Hernandez e Pavard potrebbero avere la loro chance.