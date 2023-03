Qualificazioni Euro2024: la Francia ne fa quattro all’Olanda, Lukaku trascina il Belgio

QUALIFICAZIONI EURO 2024

Deschamps vola in testa al girone grazie a Griezmann, Upamecano e la doppietta di Mbappé. La Serbia batte la Lituania

Nella prima giornata di qualificazioni a Euro2024, la Francia batte l’Olanda 4-0: i Blues segnano con Griezmann, Upamecano e due volte con Mbappé, neo capitano. Vince il Belgio con la Svezia 3-0: tripletta di Lukaku. Vlahovic trascina la Serbia con la Lituania (2-0). Sconfitta per la Polonia: 3-1 in Repubblica Ceca. Bene l’Austria con l’Azerbaijan (4-1) e la Grecia con Gibilterra (3-0). 1-1 tra Isole Far Øer e Moldavia, 1-0 per il Montenegro in Bulgaria.

GRUPPO B

Nel big match del girone B i tre punti li conquista la Francia, che vince e convince contro l’Olanda 4-0. Il dominio transalpino inizia dopo appena due minuti: Mpappé imbuca per Griezmann, che dal limite dell’area non lascia scampo a Cillessen. Sei minuti dopo la combina grossa l’ex portiere del Barcellona, che non trattiene un cross morbido dalla trequarti e offre a Upamecano l’assist perfetto per il 2-0. L’Olanda reagisce e spaventa Maignan con Depay, ma al 21’ arriva il tris: Griezmann restituisce l’assist a Mbappé, che firma il suo 37esimo gol in nazionale, il primo da capitano. Koeman si fa sentire all’intervallo e gli Orange alzano il pressing per provare a riprendere la partita, senza successo. Nel finale gol annullato a Diaby per fuorigioco, ma il poker è solo rimandato: all’88’ Mbappé incrocia il destro e firma la sua doppietta. L’occasione per il gol della bandiera ce l’ha ancora una volta Depay in pieno recupero, ma dal dischetto l’attaccante dell’Atletico si fa ipnotizzare da Maignan. Esulta quindi Deschamps, che riparte dopo la delusione mondiale prendendosi la vetta del girone. Vittoria per la Grecia, che batte facilmente Gibilterra 3-0. Partita a senso unico fin dall’inizio, con gli ellenici che sbloccano l’incontro grazie al destro incrociato di Masouras all’11’. Per il raddoppio bisogna attendere il 45’, quando Siopis batte il portiere avversario da fuori area. Il terzo gol arriva al 58’ con Bakasetas. Tre punti quindi per la Grecia, che raggiunge la Francia in testa al girone B.

GRUPPO E

Colpo della Repubblica Ceca, che batte a sorpresa la Polonia 3-1 e sale in testa al gruppo E. Inizio fulminante dei padroni di casa: dopo un solo minuto l’ex Bologna Krejci svetta più alto di tutti e di testa batte Szczesny. Al 3’ arriva il raddoppio di Cvancara, che colpisce dopo una bella azione sulla fascia di Jurasek. Il colpo del ko è firmato Kuchta, che segna al 64’ con un bel tiro al volo. All’87’ accorciano gli ospiti in mischia con Szymanski, ma è troppo tardi. Tre punti pesanti quindi per i cechi, tanto su cui lavorare invece, specie in fase difensiva, per il neo ct Fernando Santos. L’unico pari di giornata arriva tra Moldavia e Isole Far Øer: finisce 1-1. In una partita dal tasso tecnico bassissimo, in vantaggio ci vanno gli ospiti, che al 27’ segnano in ripartenza con Mikkelsen. Il pari dei padroni di casa arriva all’87’, quando Nicolaescu realizza un calcio di rigore e regala un punto ai suoi.

GRUPPO F

Vittoria importante per il Belgio, che travolge la Svezia a domicilio 3-0. Tante occasioni per i padroni di casa nel primo tempo, ma in vantaggio, al 35’, ci vanno gli ospiti: cross morbido di Lukebakio per Lukaku, che di testa batte Olsen. L’attaccante dell’Inter firma la sua doppietta a inizio ripresa, quando al 49’ supera ancora l’ex portiere della Roma in tap in. Lukaku si porta a casa il pallone all’82’: Bakayoko brucia un difensore in velocità e offre un pallone solo da spingere in porta al centravanti nerazzurro. Primo posto nel girone quindi per Tedesco, che inizia con un successo la sua avventura sulla panchina belga. Nell’altra partita del gruppo F esulta anche l’Austria, che supera l’Azerbaijan 4-1. Uno-due micidiale degli austriaci intorno alla mezzora: al 28’ Sabitzer sblocca il match sfruttando un bel filtrante di Baumgartner, un minuto dopo raddoppia Gregoritsch, bravo a capitalizzare un brutto errore in costruzione degli ospiti. Al 50’ meraviglioso gol su punizione di Sabitzer e doppietta per il centrocampista del Manchester United. Ci pensa il capitano azero Mahmudov a rendere meno pesante il punteggio al 64’, dopo una bella azione corale dei suoi. Al 69’ però arriva il definitivo poker austriaco: calcio d’angolo e colpo di testa vincente di Baumgartner che chiude il conto.

GRUPPO G

Trionfo anche per la Serbia, che a Belgrado supera la Lituania 2-0. Nel commosso ricordo di Sinisa Mihajlovic, i serbi prendono subito in mano la partita, collezionano occasioni e al 16’ la sbloccano: ennesima discesa di Kostic sulla sinistra, palla a rimorchio dell’esterno della Juve che trova il sinistro vincente di Tadic. Al 53’ arriva il secondo gol serbo, con Vlahovic che segna di forza sotto la traversa proprio su assist del capitano dell’Ajax. Primo posto quindi per gli uomini di Stojkovic, a pari punti con il Montenegro, vincente 1-0 in Bulgaria grazie al gol di Krstovic.