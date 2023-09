Qualificazioni Euro 2024: Olanda di scena in Irlanda per staccare le avversarie

QUALIFICAZIONI EURO 2024

Vincere a Dublino vorrebbe dire fare un passo verso Euro 2024 per la nazionale di Koeman: match in esclusiva in chiaro sul Canale 20

© Getty Images La sfida tra Irlanda e Olanda, trasmessa in chiaro su Canale 20, è importante nel Gruppo B per prendere il posto alle spalle della Francia nel cammino verso Euro 2024 in Germania. Dopo il 3-0 casalingo contro la Grecia, gli Oranje del neo ct Ronald Koeman volano a Dublino all'Aviva Stadium per avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione approfittando delle difficoltà dei padroni di casa, fermi a 3 punti conquistati nelle prime quattro gare del girone. Attenzione però, l'Irlanda davanti al proprio pubblico sa trasformarsi e rendere ogni sfida infinita e incerta.

L'Irlanda di Kenny non dovrebbe rinunciare al suo 3-4-3 camaleontico che in buona fase della partita si trasforma in difesa a cinque, ma deve trovare trame di gioco nuove e più imprevedibili se vorrà mettere in difficoltà la giovane e talentuosa Olanda.

Gli Oranje nella sfida precedente di questa fase di qualificazione non hanno avuto pietà della Grecia vincendo 3-0 con tutte le reti siglate già nel primo tempo con De Roon, Gakpo e Weghorst, quest'ultimo tornato in Bundesliga dopo la parentesi al Manchester United.

Irlanda-Olanda sarà in diretta, domenica 10 settembre, alle ore 20.45 su Canale 20.

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

Tutte le gare sono anche in live streaming, sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it