Nazionale, Acerbi carica i giovani: "Dimostrino di valere la maglia azzurra"

VERSO ITALIA-MALTA

Il difensore: "Con Spalletti è tornata serenità, ora sta a noi sul campo. Servono comportamenti esemplari"

Nell'Italia di Spalletti che contro Malta prima e Inghilterra poi cerca punti importanti per andare a Euro 2024 ci sono tante novità, ma anche qualche certezza. Una di queste è Francesco Acerbi che è pronto a guidare la difesa azzurra ora che i problemi fisici di agosto e settembre sono alle spalle: "La mentalità e l'attenzione deve essere sempre al massimo anche contro Malta, anzi qualcosa in più, altrimenti rischiamo brutte figure. Io cerco di aiutare i miei compagni, mi sento vecchietto solo per l'età ma voglio dare l'esempio".

Il nuovo ct sta cercando di mettere in campo le proprie idee con l'Italia: "Sono qui da quattro giorno con lui e vedo che ci sta provando. Vogliamo giocare a calcio con la voglia di farlo, il mister vuole trasmetterci la mentalità vincente - ha continuato Acerbi - che è da costruire, quella che ti permette di fare la partita. Dobbiamo essere coraggiosi e determinati, ma poi ci sono tanti giovani bravi che devono aver voglia di dimostrare di essere da Nazionale. Devono impararlo".

Proprio sul comportamento da tenere e la voglia di rispondere alle convocazioni anche Acerbi ha battuto il tasto: "Il comportamento deve essere esemplare, vuol dire fare le cose fatte bene per svolgere al meglio il tuo lavoro. Serve rispetto per se stessi e per gli altri. In passato ci è mancata un pizzico di spensieratezza come fu all'Europeo vinto, lì ognuno di noi faceva il massimo per un traguardo insperato. Ora quella serenità è tornata e sta a noi".