Italia, Verratti: "Pafundi mi piace, questa è una grande Nazionale"

VERSO ITALIA-INGHILTERRA

Il regista della Nazionale di Mancini: "Abbiamo entusiasmo, siamo felici di giocare a Napoli"

La nuova Italia riparte da una certezza: Marco Verratti. Il regista del ct Mancini è pronto a sfidare l'Inghilterra nel nuovo cammino verso l'Europeo del 2024 che dovrà far dimenticare la delusione del mancato Mondiale in Qatar. "Questa è una grande Nazionale - ha commentato Verratti -, avremmo meritato di andare al Mondiale ma ora inizia un nuovo percorso in cui ci divertiremo, l'entusiasmo c'è e quello ci ha portato a vincere l'Europeo".

L'Italia riparte da Napoli: "Questa è una città che vive di calcio, molto calorosa e siamo felici di giocare qui. Contro l'Inghilterra sarà una grande partita. Il Napoli sta facendo benissimo sia in campionato che in Champions, giocare qui in questo momento è sicuramente bello".

La Nazionale deve trovare nuovi talenti per aprire un nuovo ciclo: "Mi piace molto Pafundi - ha commentato Verratti -, lo vedi subito che è forte e ha qualità importanti per la sua età. Se continua così avrà una grande carriera".

La novità però arriva dall'Argentina e riguarda Retegui, chiamato dal ct per risolvere il problema in attacco: "E' molto educato e sveglio, mi ha fatto una buona impressione. Bisogna dargli tempo, ma fisicamente mi ha fatto impressione. Ci darà una mano".

Per quanto riguarda il club, Verratti non sta vivendo il momento migliore col Psg dopo l'ennesima eliminazione precoce in Champions League: "Le critiche fanno parte del calcio, so quando sbaglio e ho le spalle larghe. Non sarà una critica a fermarmi, ora sto bene al Psg e sogno di vincere la Champions".