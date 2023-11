Euro 2024, l'Italia si qualifica se...: le possibili combinazioni

le combinazioni

Gli Azzurri possono anche perdere con la Macedonia del Nord ma vincendo poi basterebbe un pareggio contro l'Ucraina

© Getty Images L'Italia contro la Macedonia del Nord gioca la settima partita del girone C di qualificazione a Euro 2024: cosa serve agli azzurri per strappare il pass verso i prossimi Europei? Paradossalmente la Nazionale, al momento terza in classifica a tre punti di distanza dall'Ucraina, potrebbe anche perdere contro la Macedonia del Nord visto che la partita veramente decisiva è la prossima, l'ultima del girone proprio contro gli ucraini. Ma vincere questa sera metterebbe la strada enormemente in discesa verso il match di lunedì a Leverkusen, ecco le combinazioni.

LA SITUAZIONE DEL GIRONE C Inghilterra sei partite e 16 punti (qualificata), Ucraina sette partite e 13 punti, Italia sei partite e 10 punti, Macedonia del Nord sei partite e 7 punti, Malta sette partite e 0 punti.

SE L'ITALIA VINCE CONTRO LA MACEDONIA DEL NORD Gli Azzurri salirebbero a 13 punti come gli ucraini e, in vista dello scontro diretto di lunedì, basterebbe un pareggio visto che all'andata (12 settembre a San Siro) l'Italia aveva vinto 2-1. Con gli scontri diretti a favore, passerebbe la Nazionale (a maggior ragione in caso di vittoria anche a Leverkusen).

SE L'ITALIA PAREGGIA CONTRO LA MACEDONIA DEL NORD Gli Azzurri salirebbero a 11 punti e sarebbero costretti a vincere lo scontro diretto, in modo da andare a 14 punti e scavalcare l'Ucraina a 13.

SE L'ITALIA PERDE CONTRO LA MACEDONIA DEL NORD Gli Azzurri resterebbero a 10 punti e sarebbero costretti a vincere lo scontro diretto: entrambe le squadre avrebbero 13 punti ma l'Italia passerebbe per via del doppio scontro diretto a favore.