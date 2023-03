Qualificazione Europei, Ibrahimovic supera Zoff ma è di Casciaro il record

© Getty Images

Zlatan Ibrahimovic ieri è entrato in campo al 73' di Svezia-Belgio, superando Dino Zoff tra i giocatori più anziani che hanno giocato un match di qualificazione agli Europei. L'attaccante svedese è sceso in campo a 41 anni, 5 mesi e 21 giorni superando la leggenda azzurra che il 29 maggio 1983 aveva giocato proprio contro la Svezia a 41 anni, 3 mesi e un giorno. Ma il record non è della punta del Milan perché il primato va a Lee Casciaro, punta di Gibiliterra che ha giocato contro la Grecia e 41 anni, 5 mesi e 25 giorni battendo Ibra di sole 96 ore!