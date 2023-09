Qualificazioni Euro2024: la Spagna travolge la Georgia, tripletta per Morata

qualificazioni euro 2024

Kvaratskhelia e compagni subiscono un disarmante 7-1: in gol anche Lamine Yamal, che diventa il più giovane debuttante di sempre

© Getty Images Partita da record per la Spagna, che travolge la Georgia nelle qualificazioni ad Euro2024. La Roja, sotto il diluvio di Tbilisi, rifila a Kvaratskhelia e compagni un perentorio 7-1 e vola al secondo posto nel gruppo A con sei punti. Il migliore in campo è Morata, con la sua tripletta, mentre Lamine Yamal demolisce tutti i record. Il gioiello del Barça debutta a 16 anni e 57 giorni e trova subito la rete più giovane nella storia delle Furie Rosse.

GRUPPO A

Giornata perfetta per la Spagna di Luis de la Fuente, che travolge la Georgia sotto il diluvio di Tbilisi: il 7-1 vale il secondo posto nel girone con sei punti. Partono subito forte le Furie Rosse, che sfiorano la rete con Asensio e Dani Olmo. Prova a rispondere Kvaratskhelia, ma Mikautadze non acciuffa il suo potenziale assist e al 22' la Spagna passa: Asensio pesca Morata, che di testa supera Mamardashvili. Uno-due micidiale per i georgiani, perchè passano quattro minuti e Kvirkvelia firma il raddoppio spagnolo con una deviazione sfortunata. La Roja trova anche il tris con Fabian Ruiz, che viene annullato, ma non alza il piede dall'acceleratore: Dani Olmo (37') e Morata (39') calano il poker in due minuti. Nel finale di tempo de la Fuente deve ricorrere alla panchina a causa dei problemi muscolari di Asensio e Dani Olmo, con quest'ultimo infortunato nell'azione del gol: dentro Nico Williams e Lamine Yamal, che diventa il debuttante più giovane di sempre nella Spagna e nelle qualificazioni europee a 16 anni e 57 giorni. La Georgia accorcia con Chakvetadze (48') e spreca due contropiedi per il secondo gol, ma dopo qualche minuto la tripletta di Morata risveglia la Spagna (65'). Nico Williams (67') e Yamal (74'), che diventa anche il marcatore più giovane di sempre nelle qualificazioni Uefa, fissano il 7-1 finale e Joselu sfiora due volte l'ottava rete.