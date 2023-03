Portogallo, Cristiano Ronaldo è diventato il calciatore con più presenze nella storia delle nazionali

VERSO EURO 2024

Ai quarti di finale di Qatar 2022 aveva raggiunto il kuwaitiano Bader Al-Mutawa a quota 196 gettoni, scendendo in campo contro il Liechtenstein lo ha superato

Cristiano Ronaldo ha infranto un nuovo record: scendendo in campo contro il Liechtenstein, nella prima gara di qualificazione del Portogallo a Euro 2024, CR7 è diventato infatti il calciatore con più presenze nella storia delle selezioni nazionali maschili. Il 10 dicembre, in occasione dei quarti di finale dei Mondiali 2022 persi contro il Marocco, l'attaccante dell'Al-Nassr aveva raggiungo a quota 196 gettoni il kuwaitiano Bader Al-Mutawa (che comunque è ancora. Questa sera ha avuto l'opportunità di superarlo.

Ronaldo ha esordito con la nazionale portoghese il 20 agosto 2003, in un'amichevole contro il Kazakistan, guidandola da capitano per la prima volta in occasione di un'amichevole col Brasile nel 2007 e poi per altre 134 volte. Già nel 2021 era diventato il calciatore con più presenze nella storia di una nazionale europea, superando il primato di Sergio Ramos. Alle sue spalle, oltre allo spagnolo (180), ci sono Gianluigi Buffon (176) e Iker Casillas (167).

Dal 1° settembre 2021 (doppietta contro l'Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali), è anche il miglior marcatore di ogni tempo delle nazionali maschili, avendo nell'occasione superato il record dell'iraniano Ali Daei. Ora è a quota 118 reti, un primato che certamente tenterà di ritoccare...