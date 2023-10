Belgio-Svezia, nello stadio anche squadra arbitrale italiana

Terrore a Bruxelles, sospesa Belgio-Svezia















































All'interno dello Stadio Re Baldovino, teatro di Belgio-Svezia, match valido per la qualificazione a Euro 2024 sospeso a causa di un attentato a Bruxelles, c'era anche la squadra arbitrale italiana guidata da Maurizio Mariani. Dopo l'interruzione della partita nell'intervallo, il direttore di gara e i suoi assistenti sono rimasti nell'impianto sportivo per motivi di sicurezza insieme a tutti i giocatori e ai tifosi presenti in attesa di istruzioni delle autorità locali. "Stiamo tutti bene", ha detto Mariani a Sky.