Serata ricca di gol ed emozioni nelle qualificazioni a Euro 2020. Nel big match di Amburgo valido per il Gruppo C, l'Olanda si impone per 4-2 in rimonta contro i rivali storici della Germania. Tedeschi in vantaggio dopo soli 9' con Gnabry, nella ripresa l'Olanda pareggia con de Jong al 59' e passa in vantaggio al 66' grazie ad un autogol di Tah. La Germania pareggia al 73' con un rigore di Kroos, concesso per fallo di mani di de Ligt. Nel finale, però, l'Olanda va ancora a segno con Malen al 79' e Wijnaldum al 91'. Nella classifica del girone comanda a sorpresa l'Irlanda del Nord a punteggio pieno con 12 punti davanti a Germania con 9 e Olanda con 6. Nel Gruppo I, facile vittoria del Belgio per 4-0 a San Marino: doppietta di Batshuayi al 43' su rigore al 92', gol del napoletano Mertens al 57' e Chadli al 63'.Nello stesso girone, successo della Russia per 2-1 in Scozia (vantaggio di McGinn per gli scozzesi, rimonta russa con Dzyuba e Zhirkov). In classifica comanda il Belgio a punteggio pieno con 15 punti davanti alla Russia con 12. Nel Gruppo E, vittoria della Croazia in Slovacchia per 4-0. A segno Vlasic, Perisic, Petkovic e Lovren per i vicecampione del Mondo. Nello stesso girone, vittorie casalinga del Galles per 2-1 sull'Azerbaigian (autogol di Pashaev e gol decisivo di Bale per i gallesi, momentaneo pari azero di Emreli). In classifica, comandano Ungheria e Croazia con 9 punti davanti a Galles e Slovacchia con 6. Nel Gruppo G, la Polonia cade a sorpresa in Slovenia. Il 2-0 porta la firma di Strune e Spronar. Nello stesso girone, goleada dell'Austria sulla Lettonia. Il 6-0 porta la firma di Arnautovic, Sabitzer, ancora Arnautovic su rigore, autogol di Steinbors e Laimer. In classifica, la Polonia resta al comando con 12 punti davanti all'Austria con 9.