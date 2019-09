Dopo la vittoria di misura del Psg sullo Strasburgo Thomas Tuchel è intervenuto ai microfoni de L'Equipe: "Non è stato facile, Neymar è un ragazzo molto sensibile. Ma non è stato semplice nemmeno per i tifosi durante la sessione di mercato. Non devo giudicare queste reazioni. Può giocare meglio, fare più dribbling e accelerazioni, ma ha bisogno di più partite per trovare il suo ritmo".