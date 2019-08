Neymar salta la sfida con il Rennes. Lo ha annunciato il tecnico Thomas Tuchel alla vigilia del match valido per la seconda giornata di Ligue 1. "Oggi non ha finito l'allenamento con la squadra - ha spiegato l'allenatore del Psg - E' troppo presto, aspettiamo un'altra settimana prima che inizi a lavorare di nuovo in gruppo".