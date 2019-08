Alta tensione sull'asse Psg-Barcellona complice, nemmeno a dirlo, Neymar che, stando a quanto scrive oggi il catalano 'Sport', avrebbe deciso di non giocare più alcuna amichevole con la maglia del suo attuale club finché il mercato resta aperto (in Spagna chiude il 2 settembre). 'Sport' parla di un presunto accordo che il brasiliano avrebbe stretto con il club blaugrana per cercare di vincere la resistenza del club francese, per nulla intenzionato a permettere il ritorno dell'attaccante a Barcellona. "L'atteggiamento di Neymar sta facendo perdere la pazienza e creando diversi problemi al Psg - scrive il quotidiano sportivo - impegnato nella tournèe in Cina dove ha stretto accordi commerciali che prevedevano la presenza in campo del brasiliano". Secondo 'L'Equipe', del resto, il Barcellona non avrebbe ancora presentato un'offerta ufficiale al Psg. Il direttore sportivo del club francese Leonardo, volato in Cina proprio per incontrarlo, ha provato a convincere Neymar a restare almeno per un anno, ma a questo punto il presidente Nasser Al-Khelaifi sarebbe anche disposto a lasciar partire il brasiliano, senza pero' alcuno sconto alla richiesta iniziale di 300 milioni.