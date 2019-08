Kylian Mbappé, vittima di un infortunio muscolare nel match vinto ieri sera 4-0 dal Psg in campionato contro il Tolosa, dovrebbe stare fuori tra le tre e le quattro settimane. Secondo Le Parisien, L'Equipe e RMC gli esami cui si è sottoposto l'attaccante hanno evidenziato una "lacerazione muscolare" alla coscia sinistra. L'ex giocatore del Monaco salterà quindi il doppio impegno con la nazionale francese contro Albania e Andorra, gare di qualificazione a Euro 2020. Inoltre Mbappé potrebbe saltare anche l'esordio in Champions League, in programma il 17 o 18 settembre.