"Ciò che mi motiva di più è fare la storia con il Paris, che è quello per cui sono venuto qui: vincere la prima Champions League. La prima è sempre la più difficile, è come la prima Coppa del Mondo per la Spagna. Qualcuno deve aprire la strada e dire: 'Ce la possiamo fare!'. Se lo abbiamo fatto noi, anche le prossime generazioni possono farlo". Così il tecnico del Psg, Luis Enrique, parlando della finale di Champions contro l'Inter ai canali Uefa.