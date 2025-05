Psg-Inter, Dembélé: "Io e Thuram amici? Non in finale"

Ousmane Dembélé ha parlato al sito della Uefa della finale di Monaco di Baviera tra Psg e Inter: "Prima della partita ci sarà molta concentrazione, ma anche qualche sorriso perché queste sono partite che sognavamo fin da bambini. Giocare una finale di Champions League è fantastico, c'è molta concentrazione e anche molto orgoglio". Il trascinatore dei parigini in questa stagione ha ammesso la forza degli avversari: "Speriamo di vincere, ma non sarà facile contro questa Inter, una squadra davvero tosta. L'ho guardata per tutta la stagione perché ci gioca il mio amico Marcus Thuram. È una squadra molto difficile da affrontare, ma in finale può succedere di tutto". L'amicizia tra i due sarà "sospesa" durante la partita: "Se io e Thuram saremo amici dopo il calcio d'inizio? Non in campo, non in finale".