Calcio

Psg, Dembélé arriva col Pallone d'Oro: festa di Luis Enrique e compagni

24 Set 2025 - 15:20

Luis Enrique fa finta di non credere ai propri occhi, poi si avvicina a Dembélé abbracciandolo e infine prende in mano il Pallone d'Oro che l'attaccante aveva portato con sè, schioccandogli un bacio. La scenetta di gioia e allegria si è svolta negli spogliatoi del centro di allenamento del Paris Saint-Germain, a Poissy, e pubblicata sui social dal club. Ma oltre al tecnico spagnolo tantissimi compagni dell'attaccante gli hanno fatto i complimenti e hanno voluto toccare il trofeo che aveva ricevuto lunedì sera, mentre la squadra stava giocando, e perdendo, a Marsiglia. 

06:03
Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

01:09
Parma-Spezia

Britschgi beffa Sarr dalla distanza, Parma 1-0 Spezia

01:20
DICH GILARDINO PRE TORINO C. ITALIA DICH EDL

Gilardino: "Ci siamo preparati al meglio, darò spazio a chi finora ha giocato meno"

01:43
Viola, falsa partenza

Viola, falsa partenza

01:37
Tudor idolo bianconero

Tudor idolo bianconero

01:26
Pio Esposito cerca gol

Pio Esposito cerca gol

01:39
Napoli, nuovi in attesa

Napoli, nuovi in attesa

00:22
Coppa Italia: il calendario di mercoledì 24 settembre

Coppa Italia: il calendario di mercoledì 24 settembre

00:28
Como-Sassuolo: mercoledì 24 settembre alle 21.00

Como-Sassuolo: mercoledì 24 settembre alle 21.00

01:32
MCH BENFICA-RIO AVE 1-1 MCH

Il Benfica di Mourinho fermato sull'1-1 dal modesto Rio Ave

01:47
MCH RACING-VELEZ 1-0 LIBERTADORES MCH

Il Racing del presidente Milito in semifinale di Libertadores

07:28
Di Francesco: "Troppe pressioni su Camarda, lo devo tutelare"

Di Francesco: "Troppe pressioni su Camarda, lo devo tutelare"

03:32
Landucci: "Pronti per il Napoli"

Landucci: "Pronti per il Napoli"

01:00
Tacchinardi e Panucci caricano Zaniolo: "Ecco le condizioni per il rilancio"

Tacchinardi e Panucci caricano Zaniolo: "Ecco le condizioni per il rilancio"

03:37
La moviola Milan-Lecce: "Tremolada ha… tremato"

La moviola Milan-Lecce: "Tremolada ha… tremato"

06:03
Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

17:15
Fifa, a Dubai prima gara dell'Afghanistan con giocatrici rifugiate
17:10
Coppa Italia, Vieira carica il Genoa: "Obiettivo passare il turno"
16:40
Inter, niente allenamento per Bonny: problemi alla caviglia
16:21
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Parma-Spezia
16:20
Fiorentina, il comunicato su Lamptey: intervento al legamento crociato sinistro