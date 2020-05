Protocollo ripresa, Castellacci: "La quarantena scenda a sette giorni"

Nuovo appello di Enrico Castellacci, presidente di Lamica (Libera associazione medici Italiani Calcio), in relazione alla quarantena di 14 giorni in caso di positività di un membro del gruppo squadra in vista della ripartenza della Serie A. "Le due settimane sono tante difficilmente ci sarà la possibilità di recupero- ha spiegato -. Credo che, controllando la diminuzione della curva epidemiologica, si possa ridurre la quarantena da 14 a 7 giorni, controllando tutti i componenti con tamponi e test sierologici". "Di questo passo si potrebbe dare una chance al campionato di concludersi", ha aggiunto.