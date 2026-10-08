Processo morte Maradona, il Pm: "Disorganizzazione assoluta, assistenza medica inadeguata"

Un'arringa pesantissima: "L'11 novembre 2020, Maradona era una bomba a orologeria. Se ne sono liberati e lo hanno portato in quella casa dove, 14 giorni dopo, è morto. Non c'erano guanti, garze, una flebo, una cassetta di pronto soccorso, un defibrillatore, un'ambulanza né nulla di ciò che avevano promesso. Era il vuoto assoluto, quella casa non aveva niente. È stata una situazione che si è sviluppata con il passare dei giorni - ha insistito Ferrari -. La Commissione medica interdisciplinare è arrivata alla conclusione che Maradona non era un uomo sano morto improvvisamente, ma un paziente con una gravissima complessità medica. Una delle conclusioni è stata che la morte era evitabile e che l'assistenza medica era inadeguata". Il procuratore ha parlato di un "gruppo di dilettanti che ha dimenticato in ogni momento di avere a che fare con un paziente vulnerabile e complesso".