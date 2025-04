Processo Maradona, i periti: "Cuore anormalmente ingrossato, nessuna traccia di alcol o droga"

Prosegue in Argentina il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportano oggi i quotidiani locali, gli esperti coinvolti nell'autopsia del fuoriclasse argentino che hanno testimoniato nel processo contro sette operatori sanitari accusati di omicidio colposo hanno affermato che Maradona, scomparso il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni, aveva un cuore anormalmente grande, soffriva di cirrosi e non presentava tracce di alcol o droghe al momento della sua morte.