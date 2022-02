Pro Vercelli, l'allenatore Lerda squalificato fino al 28 aprile per razzismo

Il giudice sportivo della Serie C Stefano Palazzi ha squalificato "fino a tutto il 28 aprile" l'allenatore della Pro Vercelli Franco Lerda, ex attaccante del Torino, "per avere, al 35' del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza". Lo rende noto la Lega Pro con un comunicato. L'episodio è accaduto durante la partita di ieri, valida per il girone A, della Pro Vercelli contro il Renate, finita 1-1.

italyphotopress