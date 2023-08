Prima uscita pubblica di Tacconi dopo il lungo ricovero: a cena con famiglia e amici

© facebook

Stefano Tacconi torna a riassaporare la quotidianità e la normalità di ogni giorno dopo l'ischemia cerebrale che lo ha colpito nell'aprile 2022. L'ex portiere, infatti, dopo i numerosi ricoveri e la riabilitazione che sta seguendo a San Giovanni Rotondo, ha ottenuto il via libera dei medici per godersi una serata lontano dall'ospedale di Padre Pio insieme alla famiglia e ad alcuni amici. A raccontarlo, sui social, è stato il titolare del locale in cui Tacconi si è recato: "Lo abbiamo visto sereno e felice".