Tutto pronto a Singapore per l'esordio stagionale della nuova Juventus di Maurizio Sarri, contro il Tottenham nella International Champions Cup. Il tecnico bianconero schiera come sempre il suo modulo preferito, il 4-3-3 con a sorpresa Buffon in porta al posto di uno Szczesny ancora non al meglio. In difesa al fianco di Bonucci c'è Rugani, con Demiral e de Ligt in panchina. Cancelo e De Sciglio sono i terzini. A centrocampo Sarri schiera Pjanic, Matuidi ed Emre Can. In panchina il neo acquisto Rabiot. In attacco il tridente è composto da Ronaldo, Mandzukic e Bernardeschi.