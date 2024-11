PRESENTATA SQUADRA PARALIMPICO VIRTUS VERONA

Alla presenza del presidente della Lega Pro Matteo Marani la Virtus Verona, che milita nel girone A di serie C, ha presentato la squadra che parteciperà al campionato della Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale della Figc. Il progetto nasce in collaborazione con la cooperativa l'Officina dell'Aias e rappresenta un ulteriore passo nella promozione attraverso lo sport dell'inclusione senza barriere, al servizio della collettività e di atleti con disabilità. Da sempre impegnato nel sociale, il sodalizio rossoblù desidera offrire nel proprio territorio un'opportunità in più, non solo sportiva, ma anche umana. Un'iniziativa che intende fornire a ragazzi e ragazzi diversamente abili l'opportunità di esprimere il loro potenziale, instaurare nuove amicizie e superare insieme le sfide dentro e fuori dal terreno di gioco, sostenendo i valori di rispetto e sostegno reciproco. La compagine virtussina, composta da 15 atleti guidati dal tecnico Davide Cisamolo, in vista della nuova stagione ha già iniziato le sedute di allenamento presso il centro sportivo "Mirko Mazzola" di Verona, impianto utilizzato anche dalla Prima Squadra rossoblù. Il gruppo, già affiatato, si riunisce due volte a settimana per condividere la passione per il calcio e, anche attraverso i tecnici e i collaboratori del club, sviluppare le proprie capacità e costruire uno spirito di squadra che va oltre il campo di gioco. Il programma del nuovo campionato, con gare a sette giocatori per squadra, verrà redatto a giorni con inizio previsto per la fine del mese di novembre. Diego Campedelli, direttore generale Virtus Verona afferma che "per la Virtus Verona è un onore iscrivere una propria squadra al campionato della Dcps della Figc. Un traguardo che si concretizza grazie innanzitutto all'Officina dell'Aias e all'impegno di tanti collaboratori del nostro club. Ci onora che il presidente Marani abbia portato la propria testimonianza in un giorno per noi così bello ed importante. È un progetto voluto, in linea con le numerose iniziative solidali e benefiche che la Virtus ha intrapreso nel corso della sua lunga storia. Vogliamo essere sempre più un riferimento sociale verso la nostra comunità con l'obiettivo, come in questa occasione, di rendere il calcio accessibile a chiunque desideri vivere questa passione". Emozionato il presidente-allenatore Gigi Fresco. "Sono orgoglioso di avere in Virtus questi ragazzi così come sono orgoglio della nostra prima squadra. Ragazzi, è un onore avervi in Virtus". Matteo Marani, presidente della Serie C ha sottolineato come "quando vengo a Verona e alla Virtus mi sento a casa. Perché qui non si fa solo calcio. Ma si insegnano i veri valori dello sport".