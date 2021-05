Premio Gentleman 2021: vince De Ligt, davanti a Lautaro Martinez e Kjaer

Premio Gentleman 2021

Claudio Ranieri (Sampdoria) è stato il più votato dai tecnici della Serie B

Matthijs de Ligt ha vinto il Premio Gentleman della Serie A, battendo Lautaro Martinez e Simon Kjaer (Premio Gentleman Milan). L'olandese ha ricevuto anche il Premio Gentleman Juve. Nicolò Barella si è aggiudicato il riconoscimento tra i calciatori dell'Inter. Claudio Ranieri (Sampdoria), votato da tutti i Mister della Lega B e dedicato al ricordo di “Gigi Simoni”, la spunta tra gli allenatori. La Lady Fair Play 2020/2021 è Sara Gama (Juventus). Tutti i vincitori del Gentleman FairPlay 2021

























































Decise anche le due miglior reti della stagione messa a segno da Inter e Milan e votate dai rispettivi tifosi dei club. Per i nerazzurri è stata scelta quella di Romelu Lukaku nel derby a San Siro, per i rossoneri invece ha vinto quella di Rafael Leao, segnata al Benevento.

Tra gli speciali Gentleman, uno è dedicato alla carriera in bianconero di Claudio Marchisio, campione in campo e fuori. Simbolo di sportività e rispetto. Uno speciale “Uomo di sport” anche per Marco Bogarelli, ex presidente di Infront deceduto qualche settimana fa.

I riconoscimenti Gentleman Lega Serie B “Piermario Morosini” e Gentleman Lega Pro sono andati rispettivamente ad Andrea Costa della Reggiana e Riccardo Colombo della Aurora Pro Patria.