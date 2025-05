Premio Ferruccio Salvetti 2025: riconoscimenti a Rizzoli, Irrati e Ferrari

“La testimonianza di tante persone atteaverso la loro presenza - ha detto Pierfrancesco Salvetti - rappresenta motivo di orgoglio e occasione per tramandare valori e principi che nostro Padre Ferruccio ha saputo portate avanti nel corso della sua vita professionale e sportiva”. “La violenza nei confronti degli arbitri - ha commentato Massimiliano Irrati - deve essere affrontata dalle Istituzioni attraverso decisioni drastiche ed esemplari, che possano garantire continuità al movimento, incoraggiando in questo modo i giovani ad avviare la carriera arbitrale in sicurezza”. “Nel calcio devi avere sempre un comportamento corretto - ha aggiunto Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina -. Se in novanta minuti non sei riuscito a essere superiore all’avversario non è certo colpa dell’arbitro”. “Nel calcio abbiamo un mondo di persone, compresi arbitri e giocatori, che trasmettono valori importanti - ha sottolineato Nicola Rizzoli -. Io stesso sono stato sostenuto e aiutato nel mio impegno arbitrale da parte di giocatori, in quella che e’ stata una vera e propria palestra di vita e di campo che mi ha molto formato”.