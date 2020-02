Premier, Son regala tre punti al Tottenham: Aston Villa ko

INGHILTERRA

Il Tottenham conquista il terzo successo consecutivo in Premier League passando 3-2 sul campo dell’Aston Villa. I padroni di casa vanno in vantaggio con un’autorete di Alderweireld, che però si riscatta al 27’ firmando l’1-1; allo scadere del primo tempo Son ribatte in rete il rigore che Reina gli aveva parato (fallo di Engels su Bergwijn). Engels pareggia i conti ma in pieno recupero commette un errore ingenuo che porterà poi al gol vittoria di Son.

È un successo tanto sofferto quanto prezioso quello che proietta il Tottenham al quinto posto e quindi, stante la squalifica del Manchester City dalle prossime Coppe europee, in zona Champions League (in attesa del pronunciamento del Tas).

Il match non comincia nel migliore dei modi per Mourinho, costretto ad andare sotto al 5’ in maniera rocambolesca: El Ghazi, dalla fascia destra, crossa al centro per i propri compagni ma il suo suggerimento viene intercettato da Alderweireld che anticipa con il mancino Samatta, trafiggendo involontariamente Lloris e portando così in vantaggio l’Aston Villa. Dopo un tiro di poco a lato di Grealish, il Tottenham sfiora il pareggio in un paio di circostanze: prima con un destro rasoterra di Dele Alli, respinto coi piedi da Reina, e poi con un diagonale di Lucas Moura che sfiora il palo. Il meritato 1-1 arriva al 27’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si innesca un batti e ribatti in area avversaria prima che il pallone arrivi sui piedi di Alderweireld, che si riscatta dalla sfortunata autorete con un destro di controbalzo in girata che s’infila sotto l’incrocio dei pali.

El Ghazi impegna Lloris con una conclusione non irresistibile, ma nel finale di tempo gli Spurs ribaltano il risultato: Engels stende Bergwijn e viene assegnato il rigore dal Var. Dal dischetto si presenta Son che si fa ipnotizzare dall’ex portiere del Milan, costretto però a subire la ribattuta in rete del sudcoreano. A inizio ripresa, un po’ come successo ad Alderweireld, anche l’autore del fallo da rigore riesce a riscattarsi siglando il 2-2: corner dalla sinistra di Grealish e colpo di testa in elevazione di Engels, posizionato a centro area. A questo punto la gara cala un po’ di intensità, con i due portieri che non vengono impegnati particolarmente. Sono nel finale il match si risveglia: all’85’ il mancino di Son viene respinto da Reina e, nel quarto minuto di recupero, è proprio il sudcoreano a regalare i tre punti agli Spurs: lancio lungo dalle retrovie di Davinson Sánchez, Engels buca clamorosamente un facile intervento sulla trequarti, spalancando il campo a Son che si avvicina a Reina punendolo all’angolino basso. Sheffield sorpassato in classifica e Champions League dell’anno prossimo molto più vicina.

