Premier, Rooney incorona Estevao: "Talento speciale"

Estevao Willian ha deciso nei minuti finali Chelsea-Liverpool. Il classe 2007 è considerato una delle stelle nascenti del calcio brasiliano e in questi primi scampoli di partita con i Blues. Guizzi di qualità che non sono sfuggiti a un occhio attento come quello di Wayene Rooney: "Per essere un diciottenne, ha un talento davvero speciale e potrebbe diventare un giocatore di alto livello", ha affermato. "Penso che sia il tipo di esterno che i tifosi del Chelsea saranno molto e molto entusiasti di vedere giocare ogni settimana".