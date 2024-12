Premier League, vincono Newcastle e Nottingham

Tre le partite della 17/a giornata di Premier League giocate nel pomeriggio. Il Nottingham Forest si impone per 2-0 in casa del Brentford con le reti dell'ex granata Aina e di Elanga. Il Newcastle di Sandro Tonali travolge per 4-0 in trasferta l'Ipswich con una tripletta di Isak e un gol di Murphy. Infine pareggio 1-1 tra West Ham e Brighton, con le reti di Wieffer per gli ospiti e Kudus per i padroni di casa. In classifica, il Forest si conferma al terzo posto con 31 punti mentre il Newcastle è settimo con 26.