Premier League, Liverpool-Manchester Utd si gioca nonostante maltempo

La partita di Premier League tra Liverpool e Manchester United si svolgerà regolarmente domenica dopo che hanno dato esito positivo i controlli di sicurezza per valutare l'impatto di un'ondata di freddo che ha travolto il Regno Unito nel fine settimana. Neve e ghiaccio hanno colpito molte parti del Regno Unito, con allerte meteo ovunque. A Liverpool si sono tenute due riunioni separate per valutare le condizioni di viaggio e meteo prima della partita ad Anfield, il cui manto erboso fino a qualche ora fa era coperto di neve. "Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a organizzare questa partita oggi. Se viaggiate ad Anfield, fate molta attenzione. Non vediamo l'ora di vedervi lì", ha scritto il Liverpool su X rivolto ai tifosi. Nella quarta divisione League Two, le partite tra Chesterfield e Gillingham e Fleetwood e Wimbledon sono state rinviate.