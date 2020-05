Premier League, niente abbracci dopo i gol... per 12 mesi

L'attesa sta per finire e le indicazioni che domenica arriveranno dal premier Boris Johnson saranno un ulteriore passo avanti. La Premier League, infatti, continua a studiare un protocollo efficace per riprendere a giocare nonostante il caos provocato dalla pandemia. Secondo il Telegraph, fra le misure di sicurezza previste ci sarebbero anche quelle del divieto di sputare durante le partite e di scambiare le maglie fra i calciatori al termine della gara. Gli atleti non potranno poi bere dalla stessa bottiglia e soprattutto non potranno abbracciarsi in occasione di un gol. Il tutto pare rimarrà valido 12 mesi.