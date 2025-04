Premier League, dopo polmonite Howe torna su panchina Newcastle

Eddie Howe ammette di "non essere al 100%" dopo essere tornato al lavoro come allenatore del Newcastle per un finale cruciale della stagione di Premier League. Il 47enne Howe è stato ricoverato in ospedale dopo che gli è stata diagnosticata una polmonite e ha saltato le ultime tre partite della sua squadra, con vittorie contro Manchester United e Crystal Palace e una sconfitta contro l'Aston Villa. Howe è tornato al lavoro mercoledì e sarà in panchina a St. James' Park per la partita contro l'Ipswich di sabato. Howe afferma: "Non sono al 100% nel mio corpo, ma mi piace pensare di esserlo mentalmente, che è la cosa più importante". Howe ha affermato di non aver avuto alcun contatto con il suo staff tecnico durante il ricovero in ospedale.