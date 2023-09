Inghilterra

I campioni di tutto travolgono 5-1 il Fulham, gli Spurs passano 5-2 in casa del Burnley. Blues e Magpies battuti da Nottingham e Brighton

Nella quarta giornata di Premier League, il Manchester City travolge 5-1 il Fulham: decidono la tripletta del solito Haaland, a segno anche su rigore, e Alvarez e Aké. Il Tottenham è secondo a -2 grazie alla goleada in casa del Burnley: 5-2 con tre reti di Son, in gol anche Romero e Maddison. Perdono, invece, Chelsea e Newcastle: il Nottingham vince 1-0 a Stamford Bridge con Elanga, il Brighton di De Zerbi batte 3-1 i Magpies.

MANCHESTER CITY-FULHAM 5-1

Il Manchester City campione d'Inghilterra in carica vince 5-1 con il Fulham e resta in vetta alla classifica della Premier a punteggio pieno dopo quattro giornate. La formazione di Guardiola passa in vantaggio grazie all'argentino Julian Alvarez, che sfrutta al meglio l'assist di Haaland al 31'. Il vantaggio dura appena due minuti, poi Ream firma il pareggio per i Cottagers sugli sviluppi di calcio d'angolo. Proprio quando l'1-1 nel primo tempo sembra inevitabile, ecco il gol di Aké, che segna nel quinto minuto di recupero colpendo di testa su corner battuto da Foden. A blindare la vittoria della formazione di Guardiola, nella ripresa, è poi il solito Erling Haaland: il norvegese segna prima al 58' siglando il tris dei padroni di casa, poi trova la seconda rete al 71' grazie al rigore provocato dal fallo di Andreas Pereira, infine fa tripletta all'ultima azione del match dell'Etihad grazie all'assist di Sergio Gomez. Sono già 6 gol in 4 partite in campionato per l'ex Dortmund. Il City festeggia ancora e resta primo a +2 sul secondo posto, con 12 punti raccolti sui 12 a disposizione.

BURNLEY-TOTTENHAM 2-5

Il Tottenham dimentica la sconfitta ai rigori in Carabao Cup con il Fulham e travolge il Burnley, confermandosi secondo insieme al West Ham a -2 dal City (in attesa di Liverpool e Arsenal). Il protagonista assoluto è Son, ma l'avvio dei londinesi non è dei migliori. Passano appena 4 minuti, infatti, e Foster porta in vantaggio i Clarets battendo Vicario. Gli Spurs, però, rimediano subito grazie al sudcoreano, che riceve in area da Solomon e con un tocco sotto pareggia. Nel recupero del primo tempo, invece, la botta dal limite di Romero porta in vantaggio gli ospiti prima dell'intervallo, poi nella ripresa la conclusione di Maddison (54') e gli altri due gol di Son (63' e 66') fissano il risultato sul 5-1. La rete finale di Brownhill (94') serve solo per le statistiche: Postecoglou rimedia all'eliminazione in coppa e resta in scia al City.

CHELSEA-NOTTINGHAM 0-1

Continua a non decollare il campionato del Chelsea, al secondo ko in Premier e già a -8 dalla vetta: a Stamford Bridge, a sorridere è il Nottingham che, in attesa dei colpi dalla Serie A (Nico Dominguez e Origi), fa il colpaccio a Londra. La prima occasione è proprio per gli ospiti con Awoniyi, che sfiora il palo alla destra di Sanchez allo scoccare della mezz'ora di gioco, ma il vantaggio arriva comunque ad inizio ripresa: Elanga, entrato nel recupero del primo tempo, riceve da Awoniyi, si invola verso la porta e supera l'estremo difensore dei Blues con un preciso destro all'angolino sinistro. Pochettino le prova tutte per pareggiare inserendo il neoacquisto Palmer dal City e Mudryk, ma non va oltre una conclusione di Jackson fuori misura, un tentativo di Thiago Silva fermato da Turner e il tiro di Sterling all'ultima azione. Il Chelsea si conferma lontano dalle big sia in classifica che nel gioco e subisce il sorpasso del Nottingham, ora a 6 punti contro i 4 dei londinesi.

SHEFFIELD UNITED-EVERTON 2-2

Finisce 2-2 tra Sheffield ed Everton, con Beto che debutta in Premier League. Subito in vantaggio i Toffees: al 14', infatti, Doucouré ribatte in area dopo la prima parata di Foderingham. Tra il 33' e il recupero del primo tempo, però, i padroni di casa rimontano grazie al destro su assist di McBurnie da parte di Archer, che invece nel recupero colpisce il palo e provoca l'autorete di Pickford. Al 55', Patterson mette al centro dalla destra e pesca Danjuma che fa 2-2, poi al 99' Pickford è miracoloso con due parate prima sulla traversa e poi sul palo, preservando il primo punto del campionato di Everton e Sheffield.

BRENTFORD-BOURNEMOUTH 2-2

Pareggio in extremis per il Brentford, che ferma il Bournemouth sul 2-2. Bees in vantaggio già al 7' con Jensen, ma al 30' Solanke firma il pareggio per le Cherries. Nella ripresa, la rimonta ospite sembra completarsi con la rete di Brooks al 77', ma Mbeumo, al terzo minuto di recupero, regala un preziosissimo punto al Brentford, che sale a 6 punti e si conferma imbattuto in questo inizio di campionato. A quota 2 e ancora senza successi, invece, il Bournemouth.

BRIGHTON-NEWCASTLE 3-1

Terza sconfitta di fila per il Newcastle, che perde 3-1 in casa del Brighton di De Zerbi. Il protagonista assoluto è Evan Ferguson: l'irlandese segna al 27', al 65' e al 70', realizzando la tripletta che permette ai Seagulls di vincere contro i Magpies e di salire a quota 9, a -3 dal City e a -1 da Tottenham e West Ham in attesa di Liverpool e Arsenal. Non buone indicazioni per i bianconeri in vista dei prossimi impegni in campionato e, soprattutto, anche in vista del girone di Champions che comprende anche il Milan: arriva troppo tardi, infatti, il gol di Wilson (92'). Il Newcastle è, dopo quattro giornate, a quota 3: solo ko con City, Liverpool e Brighton dopo l'iniziale 5-1 all'Aston Villa.