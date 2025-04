Le quattro partite di Serie A rinviate oggi in segno di lutto per la morte di Papa Francesco potrebbero essere recuperate mercoledì. E' infatti questa, a quanto apprende l'ANSA in ambienti della Lega, l'ipotesi al momento sul tavolo. Gli incontri da recuperare sono Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juve. Mercoledì è già in programma la semifinale di ritorno di Coppa Italia Inter-Milan, il cui svolgimento verrebbe confermato.