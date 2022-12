Dal Portogallo: "Aperta la caccia al nuovo ct: obiettivo Mourinho"

L'OBIETTIVO

Il quotidiano A Bola indica nel tecnico romanista il favorito alla successione di Fernando Santos

© abola Un Paese intero per Mourinho: il Portogallo deve ripartire dopo la delusione Mondiale con una nuova guida tecnica, la ricerca del successore di Fernando Santos è iniziata e come titola oggi il quotidiano sportivo A Bola "la caccia al nuovo selezionatore è aperta" con un obiettivo chiaro, vale a dire il tecnico della Roma. E proprio ieri Mou è sbarcato in Patria con la squadra per un mini-ritiro prenatalizio scatenando entusiasmo, curiosità e speranze. Al suo arrivo in Portogallo Mourinho si è trincerato nel silenzio, nessun commento ai tanti cronisti che lo attendevano e nessuna intenzione di parlare nei prossimi giorni. Il tema è delicato, ogni parola potrebbe dare adito a illazioni o supposizioni che le parti al momento vogliono evitare.

Compresa la Roma, club con il quale Mou è legato sino al 2024: la priorità dello Special One resta la Roma, certo è che la chiamata della sua Nazionale non è cosa di poco conto e dunque potrebbe eventualmente prendere in considerazione solo l'ipotesi di guidare il Portogallo mantenendo il doppio incarico fino alla scadenza del contratto con i giallorossi. In questo caso, però, l'ultima parola spetterebbe ai Friedkin. Ma intanto, scrive oggi il CorSport, già ieri sera ci sarebbe stato un incontro tra Jorge Mendes, il suo collaboratore Cardoso e il presidente federale Fernando Gomes proprio per parlare di Mourinho. La situazione è in evoluzione e, tornando ad A Bola, la caccia è aperta.