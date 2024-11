PORTARE IL CALCIO IN AMERICA: UN SERVIZIO CHE CAMBIA LA VITA DEGLI ATLETI

Miami, cuore pulsante del calcio americano e nuova casa per stelle come Lionel Messi, Luis Suárez e Sergio Busquets, sta diventando una destinazione ambita anche per i calciatori e allenatori italiani. Grazie a un servizio altamente specializzato, molti di loro hanno ora l’opportunità di costruire una nuova carriera negli Stati Uniti, contribuendo all’espansione dell’industria calcistica oltreoceano. Tra i protagonisti di questo cambiamento c'è Emerson, ex giocatore di Roma e Juventus, che oggi vive il sogno americano come allenatore. Il suo trasferimento negli Stati Uniti è stato reso possibile grazie ai servizi offerti da Giorgio Polacco, avvocato specializzato in immigrazione sportiva. Polacco guida un team esperto che aiuta atleti e professionisti del calcio a ottenere visti lavorativi e Green Card, aprendo loro le porte per vivere e lavorare negli Stati Uniti. “Portare gli atleti italiani in America non significa solo aiutarli con i documenti: significa trasformare le loro vite,” spiega Polacco, partner di Arce Immigration Law, uno degli studi legali più prestigiosi della Florida. “Molti calciatori ed ex calciatori trovano una nuova strada professionale qui, contribuendo allo sviluppo del calcio americano e vivendo in una delle città più vibranti del mondo.” La crescente attenzione per il calcio negli USA, accentuata dall’arrivo di leggende come Giorgio Chiellini, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero e Alessandro Nesta, ha creato opportunità senza precedenti. Miami, in particolare, è diventata un punto di riferimento, soprattutto dopo che l’Inter Miami, grazie a Messi e compagni, ha dato vita a una sorta di “Barcellona 2.0”. A testimonianza del suo ruolo centrale nel settore, Giorgio Polacco sarà presente al Social Football Summit di Roma, il 19 e 20 novembre. L’evento, punto di riferimento per il futuro del calcio, rappresenta un’occasione unica per discutere di innovazione, sviluppo internazionale e nuove opportunità per atleti e professionisti italiani. Questo servizio rappresenta una svolta per atleti in cerca di nuove sfide. Non solo garantisce un futuro professionale negli Stati Uniti, ma permette anche di entrare a far parte di una comunità calcistica in rapida crescita. Una scelta che cambia la vita, sia dentro che fuori dal campo.