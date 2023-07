Portanova alla Reggiana, scoppia la polemica: colpa della condanna per violenza sessuale

© Getty Images

Grande polemica in quel di Reggio Emilia per l'ingaggio di Manolo Portanova. L'ufficialità è arrivata nella giornata di martedì, e il centrocampista ha già raggiunto il ritiro a Toano: a far discutere sono i precedenti dell'ex di Juventus e Genoa, condannato a sei anni in primo grado per violenza sessuale di gruppo. Per questo motivo era saltato il trasferimento del classe 2000 a Bari lo scorso gennaio. Per ora il club, che ha scelto Alessandro Nesta per affrontare il prossimo campionato di Serie B, ha preferito non commentare la vicenda.