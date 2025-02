Plusvalenze Juventus: ammesse circa 200 parti civili

Sono circa 200 le istanze di parte civile ammesse dal gup di Roma, Anna Maria Gavoni, nell'ambito del procedimento che vede coinvolti gli ex vertici della Juventus per l'indagine relativa alle plusvalenze e alla manovra stipendi. Le istanze erano state avanzate, tra gli altri, da Consob, azionisti, fondi di investimento e associazioni dei consumatori. Respinte, invece, le richieste nei confronti dell'attuale assetto societario del club bianconero. Gli indagati sono una decina, tra loro l'ex presidente Andrea Agnelli oltre agli ex dirigenti Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Le accuse, a seconda delle posizioni, sono di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 4 marzo.