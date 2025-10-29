Logo SportMediaset

Calcio

Pisa, Gilardino: "Stiamo bene e vogliamo confermare i nostri progressi"

29 Ott 2025 - 20:18

"La squadra ha fatto un'ottima settimana di lavoro con grande entusiasmo, grande volontà che ci siamo costruiti a Milano e che ci siamo costruiti con tanti giorni di lavoro. Vogliamo arrivare alla partita di domani sera facendo una grande gara come l'abbiamo dimostrato contro il Milan". Lo ha detto l'allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, alla vigilia della gara casalinga di domani contro la Lazio. "Serve la concretezza - ha aggiunto - perché la squadra di Sarri, un grande maestro e uno degli allenatori che esprime il calcio migliori in Italia, è forte in ogni reparto. Saremo determinati e giocheremo con spirito di sacrificio aiutandoci l'uno con l'altro e questo è un aspetto determinante perché più rimaniamo uniti più possiamo essere incisivi". Sulle polemiche per i sospetti fuorigioco nei due gol del Milan il tecnico nerazzurro ha sottolineato che "ci ha fatto piacere apprendere dal designatore Rocchi che d'ora in poi goal come quello di Leao saranno annullati perchè verrà sanzionato il fuorigioco di giocatori come Pavlovic che pur non avendo toccato il pallone risultano in posizione attiva. Siamo un po' le cavie di questo inizio di stagione, facciamo letteratura arbitrale, tuttavia non dobbiamo crearci alibi".

Sul momento di Tramoni che ancora non è riuscito a essere troppo incisivo in campo, l'allenatore del Pisa ha ostentato fiducia: "Matteo domani è alla nona partita. Sei gare le ha giocate da titolare e due da subentrato. Questi ragazzi vanno allenati e fatti anche sbagliare mantenendo grandissima fiducia. E' un giocatore e un ragazzo molto esigente con sé stesso e noi confidiamo nelle sue qualità". Infine, sull'ipotesi di inserire Cuadrado dal primo minuto il tecnico ha detto "che visti gli impegni ravvicinati dovrò fare attente valutazioni sulla gestione del minutaggio dei giocatori ma Juan sta lavorando bene ed è in costante crescita ed è uno di quei giocatori sui quali contiamo per imprimere una svolta decisiva nelle partite".

Corriere dello Sport 100

DICH GILARDINO VIGILIA 29/10 DICH

Gilardino: "L'entusiasmo messo in campo col Milan dovremo rivederlo contro la Lazio"

DICH MALAGO' SU 100 GIORNI MI-CORTINA 29/10 DICH

Milano-Cortina,"Malagò: "Abbiamo bisogno di questi cento giorni"

DICH MAROTTA SU INCIDENTE MARTINEZ 29/10 DICH

Marotta: "Vicini alla famiglia della persona deceduta e a Martinez"

DICH GROSSO PRE CAGLIARI DICH

Grosso: "Berardi sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni"

La Roma attende il Parma

Stasera Inter-Fiorentina

Oggi Juventus-Udinese

Juve, tocca a Spalletti

La Juve ha scelto Spalletti

Fabregas col Verona

Il Como affronta il Verona

MCH COTTBUS-LIPSIA 1-4 MCH

Cottbus-Lipsia 1-4

MCH EINTRACHT-DORTMUND 1-1 rig MCH

Eintracht-Dortmund 1-1

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

DICH RICCI POST ATALANTA DICH

Ricci: "Buon punto, il gol lo aspettavano in tanti"

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Corriere dello Sport 100

Mbappé, venerdì la consegna della Scarpa d'Oro 2024/2025
Pisa, Gilardino: "Stiamo bene e vogliamo confermare i nostri progressi"
Sassuolo, Grosso: "Muharemovic? Non credo giocherà titolare. Berardi non ci sarà"
Sambenedettese-Ascoli di Coppa Italia, nessun problema di ordine pubblico
A22: "Uefa non può ignorare tribunali, chiederemo danni"