Pisa, Gilardino: "Contro la Cremonese portiamo il fuoco all'Arena"

"La squadra sta bene e ho tutti i giocatori a disposizione, ci siamo allenati bene e con la giusta mentalità. Domani sera dobbiamo portare il fuoco all'Arena. La Cremonese è partita fortissimo e Nicola è sempre stato molto bravo in contesti difficili. Bisogna dare atto e meriti di ciò che sta facendo in questo momento". Così il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, presenta il match di domani contro i grigiorossi nell'anticipo di serie A. I nerazzurri cercano il primo successo stagionale dopo una striscia di quattro risultati utili consecutivi.