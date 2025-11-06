Logo SportMediaset

Calcio

Pisa, Gilardino: "Contro la Cremonese portiamo il fuoco all'Arena"

06 Nov 2025 - 20:00
© Getty Images

"La squadra sta bene e ho tutti i giocatori a disposizione, ci siamo allenati bene e con la giusta mentalità. Domani sera dobbiamo portare il fuoco all'Arena. La Cremonese è partita fortissimo e Nicola è sempre stato molto bravo in contesti difficili. Bisogna dare atto e meriti di ciò che sta facendo in questo momento". Così il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, presenta il match di domani contro i grigiorossi nell'anticipo di serie A. I nerazzurri cercano il primo successo stagionale dopo una striscia di quattro risultati utili consecutivi.

Gila mette in guardia i suoi anche dai rischi delle individualità della squadra di Nicola, rivelazione di inizio campionato: "Ci sono tanti giocatori come Vardy, Baschirotto, Bondo e non solo in grande spolvero. Confido nei miei ragazzi, ho grande fiducia nelle loro qualità tecniche, tattiche e di cuore. Oltre all'aspetto fisico ci vorrà tanto cuore. Abbiamo lavorato per affrontare le squadre che giocano col blocco basso, dovremo trovare i giusti presupposti per far male alla Cremonese, che comunque dispone di grandi qualità". Negli scontri diretti, osserva l'allenatore nerazzurro, "sono decisivi anche i dettagli e su determinate situazioni che possono verificarsi all'interno della gara o sui calci piazzati: i grigiorossi hanno già segnato sette gol su calcio piazzato e anche noi dobbiamo imparare a sfruttare meglio queste situazioni".

Infine, una riflessione su Tramoni, il gioiellino nerazzurro che risulta finora il grande assente della stagione per le prestazioni insufficienti: "È un giocatore importante per noi e le sue qualità non si discutono. Basta poco per far scattare la scintilla. Non ho ancora deciso se giocherà dall'inizio ma sappiamo che nella metà campo avversaria può aumentare la pericolosità con attacchi e uno contro uno, ma dipende da lui, dalla sua determinazione e volontà. Ho la fortuna di avere una rosa che ha saputo farsi sempre trovare pronta: nel turno infrasettimanale siamo l'unica squadra che ha cambiato sette giocatori e tutti mi hanno dimostrato di essere utili alla causa". 

