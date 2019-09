"Per adesso rivedo la solita Juve. Forte e con grandi campioni, la mano di Sarri si vede ancora poco, però c'è' tempo. Ora finisce anche il mercato, avrà tutti i giocatori a disposizione". Lo ha detto l'ex centrocampista di Juventus e Milan Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky Sport, in occasione della Golf Cup della Fondazione Vialli e Mauro in corso al Royal Park I Roveri. "Mi sembra un campionato divertente, con tanti gol e tante squadre che giocano per attaccare. Speriamo sia di buon auspicio - ha aggiunto - Higuain? Mi aspettavo andasse così perchè è uno dei migliori centravanti in circolazione, Sarri lo conosce bene e conosce il suo modi di giocare. Fa comodo alla Juve". A proposito della Nazionale Pirlo ha sottolineato che "è in crescita, lo abbiamo già visto l'anno scorso. Mancini sta facendo un ottimo lavoro con i giocatori giovani, spero possano fare bene".