Ci saranno anche due campioni del mondo del 2006 a Berlino, Andrea Pirlo e Luca Toni, fra i partecipanti al Master per allenatore di 1/a Categoria-Uefa Pro. Con loro tanti volti noti ai tifosi italiani si siederanno sui banchi di Coverciano per ottenere il patentino. Il titolo permetterà di allenare squadre dei campionati di Serie A e B. Fra gli iscritti al corso c'e' anche l'allenatrice della Nazionale femminile Under 17, Nazzarena Grilli, assieme a Cristian Chivu, Paolo Montero, Thiago Motta e Walter Samuel. Il corso Master, come da tradizione, prenderà il via a fine settembre e si concluderà a giugno 2020. Questo l'elenco degli iscritti: Sergio Arnosti, Francesco Baldini, Paolo Bianco, Emiliano Francesco Bigica, Daniele Bonera, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Cristian Eugen Chivu, Mirko Conte, Matteo Contini, Gaetano Fontana, Nazzarena Grilli, Ivan Javorcic, Mohamed Kallon, Vincenzo Italiano, Stefano Lucchini, Alessandro Lupi, Paolo Montero, Thiago Motta, Angelo Palombo, Andrea Pirlo, Walter Adrian Samuel, Manuela Tesse, Luca Toni e Emanuele Troise.