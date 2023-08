La legge

Possibilità di oscurare in 30 minuti i siti illegali, aumentano i poteri dell'AGCOM che potrà intervenire direttamente

© Getty Images Lotta senza quartiere alla pirateria: la legge 93/2023 è entrata ufficialmente in vigore. Si tratta di un importante provvedimento adottato che permetterà di ridurre le violazioni del diritto d'autore attraverso provvedimenti immediati e subito efficaci. Esprime gioia il presidente della Serie B Balata: "Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata e tutte le squadre della Serie BKT desiderano rinnovare il ringraziamento al Governo, alle forze politiche e all’Agcom, in particolar modo al Commissario Massimiliano Capitanio, in occasione dell’entrata in vigore della nuova legge antipirateria 93/2023. Una legge che consente di assestare un colpo decisivo alle trasmissioni pirata, oscurandole nel giro di 30 minuti. Un lavoro sinergico di straordinaria importanza posto in essere da istituzioni, autorità e titolari dei diritti audiovisivi calcistici."

Nel concreto la nuova legge in primis aumenta i poteri dell'AGCOM nel contrasto a tali attività illegali: potrà ordinare direttamente ai fornitori di servizi internet di disabilitare gli IP, i domini e il traffico di rete ricondotti ad attività illecite. Tale ordine dovrà essere evaso immediatamente e comunque entro e non oltre i 30 minuti. Inoltre l'autorità garante dovrà fornire alla Procura della Repubblica di Roma la lista dei siti disabilitati attraverso questo provvedimento. Seguono poi altre modifiche alle leggi vigenti e alle modalità di lotta alla pirateria informatica in violazione dei diritti intellettuali.

